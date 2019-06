Ebinger Seelauf am 14. Juni

Der 15. Ebinger Seelauf ist 14. Juni wieder Teil des Seefests. Organisator ist die Laufabteilung des Sportvereins. Je nach Leistungsstand beziehungsweise eigenem Können stehen drei Läufe zur Auswahl.

Der erste Lauf startet um 17.45 Uhr, eine Runde um den Ebinger See ist zu absolvieren. Wer nicht nur wegen einer 1,8 Kilometer langen Runde kommen will, der ist beim zweiten und dritten Lauf besser aufgehoben. Um 18.15 Uhr startet der Wettbewerb über drei Runden (5,6 km) und kurz darauf der über fünf Runden (9,3 km). Die Anmeldung ist unter www.ebinger-seelauf.de möglich. Nachmeldungen können noch am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr abgegeben werden. Umkleide- sowie Duschmöglichkeiten stehen im Sportheim Ebing zur Verfügung. red