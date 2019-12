Ebinger Liste steht

In der Brauerei Hübner in Ebing traf sich die Ebinger Liste zu ihrer Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020. In seiner Begrüßung ging Fraktionsvorsitzender Andreas Schneiderbanger auf das gute Abschneiden der Ebinger Liste bei den letzten Wahlen ein. Diese Liste habe sich bei den Kommunalwahlen in Rattelsdorf sehr gut bewährt und sei nicht mehr weg zu denken. Auch sei man in allen Ausschüssen im Gemeinderat vertreten. Versammlungsleiter war Otto Schobert. Der Wahlvorschlag der Ebinger Liste zur nächsten Gemeinderatswahl besteht aus Bürgern quer durch alle Berufsgruppen.

Die vorgeschlagenen Kandidaten und die Reihenfolge auf der Liste wurden so angenommen. Die Ziele der Ebinger Liste sollen der Bevölkerung der Gemeinde Rattelsdorf in den nächsten Wochen in verschiedenen Ortsteilen erläutert werden. Die nächsten Termine hierzu: Mittwoch, 5, Februar, Höfen (Endres); Montag, 10. Februar, Busendorf (Gemeinschaftshaus); Mittwoch, 12. Februar, Mürsbach (Schmitt); Mittwoch, 19. Februar, Medlitz (Bauer); Donnerstag, 12. März, Ebing (Will). Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red