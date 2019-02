Ebinger Frauenbund verschenkt über 1000 Herzkissen

In der Frauenbundzeitschrift "engagiert" vom August 2012 stand die Anregung für die Erstellung von Herzkissen für brustkrebsoperierte Frauen. Dies stieß im Vorstand des Ebinger Frauenbundes auf Begeisterung. So wurden in der Handarbeitsgruppe, die sich montags alle Wochen im Pfarrhaus trifft, die ersten 60 Kissen gefüllt und zugenäht. Zugeschnitten und genäht hatte sie Gisela Jungbauer. Sie hatte sich auch für die Entstehung einer Handarbeitsgruppe im Jahr 1997 stark gemacht.

Die weiteren Kissen hatte Gisela Jungbauer in "Heimarbeit" erstellt. Rosi Schlichtig füllte sie ordnungsgemäß und gestaltete liebevoll Anhängerkärtchen. Schließlich wurden die Kissen im Matratzenstich von Helga Wendler zugenäht, mit den Kärtchen, die Genesungswünsche und Anteilnahme bekunden, versehen. Bei Bedarf wurden sie an die Krankenhäuser Bamberg und Lichtenfels ausgeliefert.

Seit Oktober 2012 wurden mittlerweile 1017 Kissen gespendet. Der Eifer ist so groß, dass bereits 100 Kissen auf Vorrat gefertigt sind. Die Kosten für Stoff und Füllmaterial hat der Frauenbund übernommen. Dass diese Maßnahme gut ankommt, bezeugen die Krankenschwestern und diverse Dankschreiben von Patientinnen an den Verein.

Im Januar wurden auch wieder Mützchen und Söckchen für Frühchen im Krankenhaus Bamberg abgegeben. Insgesamt sind das, seit 2013, schon 259 Garnituren. Gefertigt wurden diese allesamt in der Handarbeitsgruppe.

Für alle Theater-Fans sei schon mal verraten, dass die Theatergruppe des Frauenbundes zurzeit mit Leseproben und Vorbereitungen für das "Theater im Stodel" beschäftigt ist. Es wird sicher ein heiteres Theaterstück in bewährter Qualität werden. Aufgeführt wird an folgenden Tagen: 29./31. Mai sowie 1., 7., 8., 9. und 10. Juni. Näheres wird noch bekannt gegeben (siehe www.frauenbund-ebing.de). red