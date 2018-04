Ebing hat etwas gutzumachen

Vor dem 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West herrscht mächtig Gedränge, was die direkten Absteiger bzw. die drei Relegationsränge betrifft. Mit den Partien SpVgg Ebing (10.) - DJK Bamberg II (3.), SV Merkendorf (8.) - SV Würgau (16.) und FC Oberhaid (4.) - TSV Breitengüßbach (9.) stehen wieder Derbys an.



FC Oberhaid -

TSV Breitengüßbach

Dank des 3:0-Sieges gegen den TSV Ebensfeld haben die Oberhaider die von vielen Vereinen ersehnte 40-Punkte-Grenze erreicht. Der Blick der Jungs von Trainer Alex Stretz kann nun gänzlich nach oben gerichtet werden. Ziele müssen ja schließlich noch gesetzt werden, um einen Leistungsabfall zu verhindern. Stretz meint aber: "Wir können die nächsten Spiele nun genießen." Davon ist der TSV Breitengüßbach noch weit entfernt. Der direkte Klassenerhalt ist für den scheidenden Coach Roman Herl das Ziel. Diesem ist der TSV durch das 2:0 beim SV Würgau einen großen Schritt nähergekommen. Interessant in diesem Derby wird sein, wie sich die torgefährliche heimische Offensive gegen die, mit wenigen Ausnahmen, gut funktionierende Abwehr der Güßbacher durchsetzen kann. (Hinspiel: 2:2)



SV Merkendorf - SV Würgau

Vielleicht hadern die Merkendorfer in dieser Saison mit ihren vielen Unentschieden, insgesamt zehn an der Zahl. Doch sicher nicht mit dem 1:1 in Lettenreuth, als der Essig-Truppe in der Nachspielzeit der Ausgleich nach vorangegangenem Eigentor gelang. Ein Remis soll diesmal nicht das Ergebnis für die Hausherren werden, wenn sie den Tabellenletzten empfangen. Der SVM will seiner Favoritenrolle gerecht werden und einen "Dreier" einfahren. Doch so leicht werden sich die Sperber-Schützlinge nicht besiegen lassen. Trotz der jüngsten Niederlage hat der SVW nach wie vor die Chance, am Ende auf einem Relegationsrang zu landen. Zudem haben die Gäste nun auch ihr Auswärtstrauma hinter sich. Ein Unentschieden wie im Hinspiel (3:3) wäre als Erfolg für den SV zu werten.



SpVgg Ebing -

DJK Bamberg II

Einiges wegzustecken hatten die Ebinger seit vergangenem Mittwoch. Vom FC Coburg kehrte die SpVgg mit einer 1:7-Klatsche zurück. Diese gilt es aus den Köpfen zu bringen und vor allem die Lehren daraus zu ziehen. Denn mit den Gästen aus Bamberg kommt eine Mannschaft ins Seestadion, die ebenfalls die spielerische Komponente bevorzugt, aber auch den Kampf annimmt. Zudem sind die Schützlinge von Trainer Jupp Nagel als Tabellendritter längst alle Sorgen los. Der Abstand der Jungs von Heimtrainer Heiner Dumpert zum besten Relegationsrang beträgt zwar auch schon sieben Punkte, doch ganz aus dem Schneider sind die Hausherren noch nicht. So gilt es für die Ebinger zu ihrer Stärke, der mannschaftlichen Geschlossenheit, zurückzufinden. Der Hinspielerfolg (1:0) soll wiederholt werden.



TSV Schammelsdorf -

TSV Mönchröden

Wenn die Schammelsdorfer morgen den TSV Mönchröden empfangen, blicken sie zurück auf einen 4:0-Sieg gegen den FC Mitwitz. Einem Gegner, der in etwa das Format der Mönchrödener hat, aber sich in einem kleinen Tief befindet. So werden Spielertrainer Dominik Kauder und seine Jungs gegen das Team von Thomas Hüttl schon noch eine Schippe drauflegen müssen. Die "Mönche" kommen mit einer imponierenden Serie von neun Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage aus den letzten zwölf Spielen nach Schammeldorf. Mit dem 20-jährigen Niklas Ehrlich haben sie seinen starken Offensivmann in ihren Reihen. Elf Tore und sechs Torvorlagen gehen auf sein Konto. Jannik Späth traf auch schon achtmal. Auf die heimische Abwehr kommt viel Arbeit zu. (Hinspiel: 2:1)



TSV Ebensfeld -

SpVgg Lettenreuth

Nach zwei Niederlagen innerhalb von nur vier Tagen steht für die Ebensfelder ein kleines "Endspiel" ins Haus. Mit den Lettenreuthern erwarten sie einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste haben sich im Verlauf der Saison mächtig gesteigert und sind ein ernsthafter Anwärter für den direkten Ligaerhalt geworden. Doch in den letzten beiden Matches konnten die Eberth-Schützlinge keinen Sieg mehr landen. Die Mannschaft von TSV-Trainer Klaus Gunreben liegt drei Zähler hinter dem Aufsteiger, kann also mit einem "Dreier" zu diesem aufschließen. Dies ist Anreiz genug, alles zu geben. Das Hinspiel entschied die SpVgg mit 4:1 für sich.



FC Mitwitz -

FC Eintracht Bamberg

Mit einem Vier-Punkte-Vorsprung vor dem Zweiten FC Coburg geht der Spitzenreiter aus Bamberg in die letzten fünf Partien. Es gilt für die Schützlinge von FCE-Trainer Michael Hutzler, diese alle schadlos zu überstehen. Beim FC Mitwitz gehen Großmann & Co. wiederum als Favorit in die Begegnung. Die Hausherren haben einiges von ihrer Stärke eingebüßt. Sie befinden sich nicht in Höchstform, wie die drei Niederlagen und ein Unentschieden aus den letzten Partien zeigen. Doch wissen die "Blau-Violetten", dass sich gegen sie alle Gegner besonders reinhängen. Daher werden die Gäste bestrebt sein, von Beginn an Kontrolle über die Begegnung zu erlangen. Kann der FCE bei derzeit 95 Toren die 100 voll machen? (Hinspiel: 8:2)



TSV Meeder - SV Dörfleins

Erklärtes Ziel der Dörfleinser ist laut Spielertrainer Mario Herrmannsdörfer die Relegation. Nach fünf Niederlagen und einem Remis wartet der SVD heuer weiter auf den ersten "Dreier". Der aber muss kommen, wenn das Vorhaben realisiert werden soll. Der TSV Meeder startete auch schlecht, brachte sich aber durch zwei Siege in Folge sogar in die Nähe des direkten Klassenerhalts. Die Gäste werden also auf einen TSV treffen, der seinerseits die Chance nutzen will und sich durch einen dreifachen Punktgewinn von den direkten Abstiegsplätzen verabschieden könnte. So steht für beide Mannschaften in diesem Kellerderby viel auf dem Spiel. (Hinspiel: 4:1)