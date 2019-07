Ebersdorf steht unter Zugzwang

Zum Nachholspiel der Bezirksliga West erwartet der SC Sylvia Ebersdorf den TSV Marktzeuln heute Abend um 18.30 Uhr im Stadion am Hügelsee. SC Sylvia Ebersdorf - TSV Marktzeuln

Am vergangenen Wochenende spielten die Schwarz-Weißen beim FC Mitwitz zum zweiten Mal in dieser Saison 1:1-Unentschieden. Der Sylvia-Motor stottert noch und so richtig kam die Kurth-Truppe noch nicht aus den Startlöchern. In Mitwitz war Ebersdorf feldüberlegen, versäumte es aber, nach dem 1:0 nachzulegen, und musste nach einer Standardsituation den Ausgleich hinnehmen. Nun geht es gegen den TSV Marktzeuln, der in dieser Saison bereits zweimal zu Hause die Segel streichen musste und nun am Nachholspieltag ebenso unter Zugzwang steht wie die Sylvianer. jv