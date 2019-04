Ebersdorf sinnt auf Revanche

Der 25. Spieltag der Bezirksliga West beginnt mit einem Aufsteigerduell, wenn der ASV Kleintettau am Samstag um 16 Uhr beim TSV Marktzeuln antritt. Einen Tag später muss auch der FC Mitwitz auswärts bei den ambitionierten Sylvianern aus Ebersdorf antreten. Diese müssen mit Cankut und Aykut Civelek sowie mit Joseph Belibi auf ihre gesamte Offensivabteilung verzichten (15 Uhr). SC Sylvia Ebersdorf (3./44) - FC Mitwitz (6./35)

Im Hinspiel konterten die Mitwitzer die Truppe von Dieter Kurth nach allen Regeln der Kunst aus und schickte sie mit 4:2 nach Hause. Gegen den TSV Mönchröden hielten die Steinachtaler in der Vorwoche unter starker Bedrängnis den Kasten sauber - selbst in Unterzahl. Am Ende schlug aber die Offensive der "Mönche" noch dreimal zu. So haben die Steinachtaler sechs Spieltage vor Schluss wohl nichts mehr mit dem Auf- oder Abstieg zu tun. Sylvia-Coach Dieter Kurth schielt jedoch noch etwas nach oben, da der Abstand auf den Zweiten TSV Schammelsdorf mittlerweile auf drei Punkte geschrumpft ist.

"Wir wollen weiter oben dranbleiben. So wie die Mannschaft am vergangenen Sonntag aufgetreten ist, bin ich zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können", verweist er auf den 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende bei Don Bosco Bamberg II, als sein Team mehr als 50 Minuten lang teilweise in doppelter Unterzahl agieren musste, aber als kampfstarke Einheit auftrat und große Moral bewies. FC Mitwitz : Winterstein/Braunersreuther - C. Müller, Engel, Schmidt, Föhrweiser, Hofmann, S. Müller, Wrzyciel, Fröba, Kleylein, Riedel, Gentzsch, Büttner, Langbein. SC Sylvia Ebersdorf: U. Knauer/Weiß - Zapf, Engelmann, Pawellek, Pechtold, Heidenreich, Dalke, Böhnlein, Pöche, Peker, Reißenweber, Atessacan, Moeller - Es fehlen: C. Civelek (krank), Nemmert (verletzt), A. Civelek, Belibi (gesperrt). TSV Marktzeuln (12./28) - ASV Kleintettau (16./7)

Im Sommer sind sie gemeinsam aus der Kreisliga aufgestiegen, doch im Frühjahr trennen die beiden Mannschaften tabellarisch Welten. Während der TSV Marktzeuln noch um den Ligaverbleib kämpft, ist der ASV nach der 2:3-Heimniederlage gegen Ebing in der Vorwoche bereits nicht mehr zu retten.

"Das Schöne ist, dass wir mit dem allerletzten Aufgebot den Ebingern das Leben sehr schwer machen konnten. Das ärgerliche ist, dass wir nach der Halbzeit eine hundertprozentige Chance zum 2:1 vergeben. Da wäre es bestimmt noch schwieriger für Ebing geworden, aber leider sollte es wieder nicht sein", resümiert Kleintettaus Trainer Marco D'Antimi. So geht es für die "Glasmacher" in den verbleibenden sechs Spielen dieser Saison nur noch darum, sich anständig von der Bezirksliga-Bühne zu verabschieden. "Wir wollen noch Punkte holen, egal wie", gibt der Trainer vor.

Die Punkte braucht der heutige Gegner jedoch dringender. Mit 28 Zählern steht der TSV auf Platz 12, punktgleich mit dem FSV Unterleiterbach auf dem Relegationsrang 13. Mit zwei Punkten Abstand lauert aber dahinter die Bayernliga-Reserve von Don Bosco Bamberg, die bislang zwei Begegnungen weniger ausgetragen hat.

Dass die Zeulner durchaus Nerven zeigen im Abstiegskampf, sah man am vergangenen Wochenende im direkten Duell in Unterleiterbach. Eine 3:1-Führung gab der TSV bis zur 82. Minute noch aus der Hand, setzte kurz vor Schluss jedoch noch den Lucky Punch zum wichtigen 4:3-Auswärtserfolg.

Besonders torreich verlief auch das Hinspiel, in dem der ASV mit 4:6 unterlag. Im Vergleich zur Vorwoche kann D'Antimi nun wieder auf Stammtorhüter Manuel Fröba bauen, dafür fehlt Ibrahim Iskender aus privaten Gründen. dob ASV Kleintettau: M. Fröba - Töpfer, Pflügner, Kaufmann, Barnickel, Wisniewski, Wagner, Kostewicz, N. Fröba, Schindhelm, Gutierrez, Jallow, Jungkunz.