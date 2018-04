Ebersdorf siegt mühelos - Bad Rodach geht gegen Großgarnstadt unter

Der SC Sylvia Ebersdorf bleibt in der Fußball-Kreisliga Coburg weiter auf Aufstiegskurs. Am Freitagabend besiegte die Mannschaft von Trainer Dieter Kurth den abstiegsgefährdeten TBVfL Neustadt/Wildenheid mit 5:0. Immer ernster wird die Lage für das Tabellenschlusslicht TSV Bad Rodach. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Spvg Ahorn am vergangenen Wochenende, kamen die "Löwen" diesmal mit 1:7 gegen den SV Großgarnstadt unter die Räder.



SC Sylvia Ebersdorf -

TBVfL Neustadt/W. 5:0 (3:0)

Bereits zur Halbzeit war die sehr einseitige Partie beim Stand von 3:0 entschieden. Den ersten Treffer erzielten die Sylvianer bereits nach drei Minuten, Torschütze war Jonathan Belanger. Eine Viertelstunde später folgte der zweite Streich des Kreisliga-Tabellenführers. Gästetorhüter Lukas Stedefeld konnte einen Kopfballl nicht festhalten, der Ebersdorfer Patrick Heidenreich staubte zum 2:0 ab. Den dritten Treffer markierte Robert Aßmus, nachdem er von Belanger mit einem schönen Pass auf die Reise geschickt wurde. Bis zum Halbzeitpfiff hatten die Ebersdorfer noch weitere Chancen, die Führung auszubauen, vergaben diese aber.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Ebersdorf ließ Ball und Gegner laufen. Nach einem sehenswerten Doppelpass erzielte Tayfun Peker das 4:0 (50.). In der 72. Minute war es wieder Peker, der den letzten Sylvia-Treffer zum 5:0-Endstand beisteuerte. Letztendlich ein verdienter Erfolg der Heimmannschaft, der zu keiner Zeit in Gefahr war. ce

TSV Bad Rodach -

SV Großgarnstadt 1:7 (1:4)

Bei herrlichem Frühlingswetter gastierte der SV Großgarnstadt bei den Rodacher "Löwen". Das Wetter war aber auch das einzig schöne, was die Rodacher Fans genießen durften. Nach dem Führungstor durch Christian Koropecki war die Herrlichkeit der Gastgeber vorbei. Die Löwen bekamen in der Folge keinen Zugriff auf die gut kombinierenden Gäste, die sich eine Torchance nach der nächsten erspielten und dabei mit Treffern nicht geizten. So stand es zur Halbzeit bereits 4:1 für die Gäste.

In der zweiten Hälfte versuchte Bad Rodach noch einmal, nach vorne zu spielen, schaffte es aber nicht, sich nennenswerte Möglichkeiten zu erarbeiten. Großgarnstadt spielte clever seine Spielzüge zu Ende und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 7:1. pk