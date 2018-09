Eberns galaktische Handballer

Janina Reuter-Schad Sportliche Showeinlagen, Musik von der "Handballband", Promiwurf, Ehrungen und ein Streifzug durch 40 Jahre Handballgeschichte in Ebern - das alles war am Samstagabend in der Eberner Dreifachturnhalle geboten, denn es gab einen Grund zum Feiern: Die Handballabteilung des TV Ebern lud zur Jubiläumsfeier "40 Jahre TV Ebern Handball 1978 bis 2018" ein. Viele Gäste sind am Samstagabend in die Sporthalle gekommen, um dieses Jubiläum zusammen mit der Handballfamilie zu feiern.

Schon am Vormittag begann die Abteilung ihre Jubiläumsfeier mit dem "Tag des Handballs". Den ganzen Tag über fanden Freundschaftsspiele aller TV Ebern Handballmannschaften in den verschiedensten Altersklassen statt. Diese dienten zugleich auch der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Es gab also den ganzen Tag über schon tolle und spannende Spiele zu sehen, ehe man dann am Abend zum offiziellen Teil der Jubiläumsfeier überging.

Showtraining der Jüngsten

Eingeläutet wurde diese mit einem Showtraining der Mini- und E-Jugend. Die Jüngsten der Abteilung zeigten dem Publikum begeistert, was sie im Training schon gelernt haben. Zuspiele, Torwürfe, sicheres Passen und sogar der Sprungwurf gehören schon zum Repertoire der Nachwuchshandballer.

Nach rund einer halben Stunde Showtraining begann dann der offizielle Teil der Gala zu "40 Jahre TV Ebern Handball". Gleich zu Beginn bat Abteilungsleiter Matthias Batzner alle aktiven Handballer herunter auf das Spielfeld, um die Sportler dem Publikum zu präsentieren und ein Gruppenfoto mit eigens angeschafften Jubiläums-Shirts machen zu lassen.

Wie Matthias Batzner berichtet, entstand die Idee für die Jubiläumsfeier vor einem halben Jahr: Man könne doch im Anschluss an den alljährlichen "Tag des Handballs" im September eine Jubiläumsfeier dranhängen. Gesagt, getan. Am Samstagabend war es dann so weit. "Unser Ziel war es, ein Programm aufzusetzen, durch das unsere Gäste nicht ermüdet werden, sondern Spaß haben und Informationen zu unserer Abteilung bekommen", so der Abteilungsleiter. Dies dürfte den Handballern mit dem bunten und zum Teil sportlichen Programm gelungen sein.

Spontane Bandgründung

Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte die "Handballband", die sich kurzerhand vor zwei Wochen gegründet hat. Moritz Bauer (Gitarre und Gesang), Luca Ospel und Moritz Nembach am Schlagzeug sowie Christina Lurz (Gesang) und Til Batzner (Gitarre) sorgten mit rockiger Musik für tolle musikalische Einlagen. Neben sportlichen Show-Vorführungen der Turnerinnen des TV Ebern und des Männerballetts zeigten einige Handballerinnen und Handballer selbst einige Tricks. Dazu schmissen sie sich richtig in Schale und streiften Trikots von anno dazumal über. Schließlich bombardierten sie Torhüter Paul Schad mit sämtlichen Arten von Würfen vom Sprung- und Stemmwurf hin zum Kempa-Trick und mehr.

Moderiert wurde die Show von Spieler Johannes Geuß. Das Publikum war begeistert von den verschiedenen Wurftechniken und staunte nicht schlecht, als die Sportler einige Spielzüge vorzeigten. Zum Schluss ging es für die Handballer hoch hinaus, denn es kam für den Absprung vor dem Tor ein Sprungbrett zum Einsatz.

Neben der Showeinlage der Handballer war auch der "Promiwurf" ein Highlight des Abends. Hier musste das "Team Politik", bestehend aus Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann, Kulturringsvorsitzenden Walter Ullrich und Stadtrat Werner Freibott gegen das "Team Sport" bestehend aus TV Ebern Vorstand Mark Waiblinger, Sabine Schreiner-Mahr vom Bayerischen Handballverband und Apotheker und langjährigen Sponsor der Abteilung, Herbert Stang, antreten.

Jedes Teammitglied musste einmal aus fünf, sechs und sieben Meter Entfernung aufs Tor mit Jugendtorhüterin Johanna Jung werfen. Schließlich entschied das "Team Politik" den Wettkampf für sich.