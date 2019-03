Eberns CSU hört sich Sorgen der Bürger an

Im modernen Eberner Wohnviertel Mannlehen ging die Reihe der CSU-Ortsbesichtigungen kürzlich in die nächste Runde. Zwei Fragen beschäftigen die Anwohner demnach aktuell besonders: Wird hier ein Altenheim gebaut? Und: Wird es eine Zufahrt von der Coburger Straße aus geben?

"Die Bürger wollten wissen, ob es mit der Zufahrt wirklich so lange dauert, wie sie befürchten", berichtet CSU-Ortsvorsitzender Sebastian Ott. Für die Fragen der Bürger standen mit Manfred Fausten und Fabian Weber sachkundige CSU-Stadträte bereit. Auch Isabell Zimmer von der Jungen Liste war gekommen.

Die Stadträte erklärten den Bürgern die Hintergründe der politischen Entscheidungen und woran es bislang hakt. "Aus meiner Sicht muss es mit dem entsprechenden Willen nicht noch viele Jahre dauern, bis es eine Zufahrt von der Coburger Straße aus gibt", sagte Bürgermeisterkandidat Ott. Schon während der Bautätigkeiten in Mannlehen, so die Forderung der Anwohner, müsse eine Zufahrt von der Coburger Straße ermöglicht werden, damit nicht so viele Baustellen-Lkw durch Mannlehen fahren müssen.

Schon bei der Vorbereitung des Bauplatzes für das Altenheim merkten die Anwohner eigenen Angaben zufolge die gesteigerte Frequenz der Fahrzeuge. Zum Teil, so berichteten sie, steuerten die Lastwagenfahrer ihre Fahrzeuge auch verkehrswidrig durch das Wohngebiet. Sind die Straßen dafür geeignet? Was ist mit der Lärmbelästigung? Solche Fragen beschäftigen die Bürger. "Insofern wäre zumindest eine provisorische Baustellenzufahrt dringend erforderlich, dass man quasi von der Coburger Straße aus zufährt", fasste Ott zusammen. Die Brücke, die hier über den Angerbach führt, sollte dafür ausreichend sein.

Ein weiteres Thema war der Erhalt des Bolzplatzes. Der CSU sind keine Verkaufsgedanken der Stadt bekannt, beruhigten die Stadträte die Anwohner. Man wolle versuchen, die Bürger bei der ausstehenden Bepflanzung mit Rasen zu unterstützen. "Wir werden bei der Stadt nachhaken", versprach die CSU bei dem Thema. Ebenfalls werde man mehr Transparenz in Sachen Altenheim einfordern. ft