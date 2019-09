Eberner wollen bei der Titelvergabe mitmischen

Boom bei der Tischtennisabteilung des TV Ebern: Nach den drei Meisterschaften in der Vorsaison durch die Herren I und II sowie die Jugend hat die Begeisterung an der grünen Platte noch einmal zugelegt. Stellten die Eberner im Vorjahr drei Herren- und zwei Jugendmannschaften, nehmen sie heuer gar mit vier Männer- und drei Jugendteams den Spielbetrieb auf.

Die Herren I gehen nach der Meisterschaft in der Bezirksoberliga in der Landesliga an den Start. Sie haben sich mit Radek Drozda an Position 3 nochmals verstärkt. Drozda kommt vom TTV Vilshofen und hat dort in der Verbandsoberliga (noch zwei Klassen höher)ebenfalls auf dieser Position seine Begegnungen bestritten. Mit ihm sowie den Teams aus Altenkunstadt, Hof und Kronach dürften die Eberner ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden. Das Feld ist allerdings so eng, dass der Titel nicht unbedingt erwartet wird.

Verlassen hat Mannschaftskapitän Jens Ullmann den Verein. Ihn hat es beruflich beim selben Arbeitgeber nach Dresden verschlagen. Er kommt aus dem Erzgebirge und wollte wieder näher an seiner Heimat sein. Die Spielführerbinde trägt somit ab sofort Bernhard Süppel. Das Team hat folgendes Aussehen im neuen Umfeld der Landesliga (Rang/Name): 1/Martin Bouska, 2/Lukas Sojka, 3/Radek Drozda, 4/Ondrej Zenisek, 5/Wilhelm Wetz, 6/Roland Frank.

Die Herren II haben den Aufstieg in die Bezirksliga A Coburg geschafft. Hier haben die Verantwortlichen mit Rafael Fontenia Vidal und Enzo Yosimura zwei Jugendspieler eingebaut, die in der Vorsaison ein wichtiger Bestandteil der ersten Jugendmannschaft waren. Vidal wurde kürzlich 18 Jahre alt und muss nun im Erwachsenenbereich antreten, während Yosimura zusätzlich auch noch in der Jugend im Einsatz sein wird. Das Saisonziel ist der Klassenerhalt. Das Aufgebot: 1/Marcus Schneider, 2/Bernhard Süppel, 3/Andreas Kawan, 4/Thomas Bäuerlein, 5/Rafael Fontenia Vidal, 6/Enzo Yosimura.

Debüt für die "Vierte"

Die Herren III bestreitet weiterhin ihren Spielbetrieb in der Bezirksklasse C Coburg Süd. Obwohl ein Team aus sechs Akteuren besteht, wurden von der sportlichen Leitung einige mehr gemeldet, da drei Spieler des Teams beruflich wenig Zeit haben. Neu wurde die Herren IV für den Verbandsspielbetrieb Vierermannschaften in der Bezirksklasse D Coburg gemeldet. In diesem Team können einige Spieler mitwirken, die auch häufig in der dritten Garnitur zum Einsatz kommen werden.

Bei der Jugend schicken die Eberner drei Mannschaften ins Rennen. Das erste Jugendteam hat den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Durch den altersbedingten Weggang von Rafael Fontenia Vidal in die Herren II machte jedoch ein Aufstieg keinen Sinn. Der TVE greift auf die bewährten Kräfte Enzo Yosimura und Cedric Zimmermann zurück. Neu eingebaut werden Michel Berwind und zwei Akteure aus der letztjährigen zweiten Jugendmannschaft.

In neuer Besetzung greift die zweite Jugendmannschaft in das Punktspielgeschehen der Bezirksklasse A Coburg ein, wobei einige Nachwuchskräfte schon in der Vorsaison etwas Wettkampfluft schnupperten. Die neu ins Leben gerufene dritte Jugendmannschaft bestreitet ihren Verbandsspielbetrieb in der Bezirkskasse A Bamberg. di