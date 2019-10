Eberner Stadtrat tagt im Betreuungsgebäude

Eine Sitzung des Stadtrats findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr im Betreuungsgebäude der Grundschule, Am Bahnhof 1, statt. Themen sind unter anderem die Bebauungspläne Photovoltaik-Freiflächenanlage in Fischbach und Lidl-Markt in Ebern sowie der Bebauungsplan "Sondergebiet Netto-Markt Ebern". Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Eyrichshof. Die Neukalkulation der Wassergebühren für 2020 bis 2022, die Jahresrechnung der Stadt Ebern für 2018, die Jahresrechnungen der Julius-Pfründner-Spital-Stiftung 2012 bis 2017, deren Haushaltsplan sowie deren Investitionsprogramm 2018 bis 2022 sind weitere Punkte. red