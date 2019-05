Eberner Stadtführer zeigen die Schönheiten der Stadt

Die Tourist-Information sowie die Tourismus- und Werbegemeinschaft Ebern bieten am Sonntag, 2. Juni, um 13.30 Uhr die nächste Stadtführung mit Rita Hering an. Der Treffpunkt ist am Schild "Stadtführungen" am Eberner Bahnhaltepunkt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben (Kinder bis 16 Jahren sind frei). Führungen für Gruppen (maximal 25 Personen) sind in der Tourist-Information in Ebern jederzeit buchbar. Weitere Stadtführungen sind am 7. Juli, 4. August, 1. September und 6. Oktober. red