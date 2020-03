Eberner SPD gibt Auskunft

Unter dem Motto "Kommunalpolitische Kaffeeplauderstunde" bietet die SPD Ebern mit Bürgermeister Jürgen Hennemann den Bürgern die Möglichkeit zu einem Austausch. Die nächste Plauderstunde findet am Samstag, 7. März, um 11 Uhr im Edeka-Markt (Café) in Ebern statt. Und weiter geht es mit der Stadtteiltour der SPD. Unter dem Motto "AnsprechBar - Wir hören zu" sind die Kandidaten bereits am Freitag, 6. März, um 16 Uhr in der Siedlung Mannlehen am oberen Kreisverkehr und um 17 Uhr am Steinberg in der Adam-Riese-Straße vor der ehemaligen Bäckerei Müller zu sprechen. Am Samstag, 7. März, beginnt die Tour um 13 Uhr in Fierst am Feuerwehrhaus und wird um 14 Uhr in Frickendorf am Gemeindehaus fortgesetzt. Weiter geht es dann um 14.45 Uhr am Gemeindehaus in Neuses, um 15.15 Uhr am Gemeindehaus in Eichelberg, um 16 Uhr am Dorfplatz in Reutersbrunn und um 17 Uhr an der alten Schule in Gemünd. red