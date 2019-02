Die Mädchen und die Jungen der Mittelschule Ebern haben sich durch den Sieg beim Kreisfinale in Zeil für das Bezirksfinale im Schwimmen qualifiziert. Sie schlugen die Gegner aus Zeil/Eltmann deutlich. Das Bezirksfinale findet am 27. März in Höchberg statt, wie die Eberner Schule mitteilte.

Das Mädchenteam bilden Carolin Jakob, Lisa Schmidt-Hammer, Alea Genslein, Lilly Folde Wilawan Duansai, Jana Will, Jolie Happel und Laura Gütler.

Die erfolgreichen Jungen sind Jan Senff, Dennis Adam, Julius Meyer, Alexander Michel, Bastian Schmidt, Markus Jakob, Jonas Werner, Jannik Suchy und Elias Endert.

Die Betreuer waren Manfred Michel, Christel Lachmann und Sylvia Haagen-Kaim. red