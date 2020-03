Eberner Schüler ist infiziert

Ein Schüler der Realschule in Ebern ist infiziert, wie das Landratsamt Haßberge in einer Pressemeldung am Donnerstagnachmittag verkündete. Dem Gesundheitsamt Haßberge wurde aus dem Nachbarlandkreis Bamberg der bestätigte Corona-Fall gemeldet. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Schüler, der im Landkreis Bamberg wohnt und die Realschule Ebern besucht. Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes hat das Gesundheitsamt Haßberge die Schließung der Realschule Ebern bis einschließlich Freitag, 20. März, angeordnet.

Der Schüler hat in der Woche vom 2. bis 6. März noch den Unterricht besucht. Aktuell befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Die Klassenlisten liegen dem Gesundheitsamt vor. Alle Klassenkameraden des Betroffenen sowie dessen Lehrkräfte werden nun, laut der Pressemeldung, in den kommenden Tagen durch das Gesundheitsamt Haßberge kontaktiert. Allen Schülern wird empfohlen, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden. Über die Schulleitung wurden vorsorglich auch alle Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums informiert, die vom 2. bis 6. März mit dem Agilis-Zug von Bamberg nach Ebern gefahren sind. Die Schüler aus dem Landkreis Haßberge bleiben zu Hause und sollen unnötige Kontakte vermeiden. Dieser Personenkreis ist registriert und muss sich nicht beim Gesundheitsamt oder beim Bürgertelefon melden.

Es handelt sich um die Agilis-Linie 84440, Abfahrt Bamberg 7.10 Uhr, Ankunft in Ebern 7.41 Uhr. Mittags nutzte der Schüler die Agilis-Linie 84463 Abfahrt Ebern 12.01 Uhr, Ankunft Bamberg 12.32 Uhr, beziehungsweise die Agilis-Linie 84469 Abfahrt Ebern 13.09 Uhr, Ankunft Bamberg 13.42 Uhr. Die Bahnmitfahrer aus dem Landkreis Bamberg sollen sich an das Bamberger Gesundheitsamt unter der 0951/85651 (oder Bürgertelefon; 0951/872525) wenden. juru