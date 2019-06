Eberner Niklas Ruhnau siegt

Die Eberner Jungangler waren beim Ausbildungszeltlager erfolgreich. Damit war auch das Bezirksjugendkönigsfischen verbunden, wie der Anglerverein Ebern und Umgebung informierte. Es gab erste Plätze für das Team Ebern.

Das Ausbildungszeltlager mit dem unterfränkischen Bezirksjugendkönigsfischen fand in Iphofen statt. Insgesamt traten zwölf Vereine mit 58 jungen Leuten zwischen zehn und 21 Jahren in drei Gruppen (zehn bis 14 Jahre, 14 bis 18 Jahre und 19 bis 21 Jahre) an. In den Disziplinen Casting (anerkannte Sportart; Genauigkeitswerfen sowie Weitwurf mit speziellen Ruten), Knotenbinden, Wissenstest und Angeln am Main bei Marktbreit und am See in Iphofen wurde der unterfränkische Jugendkönig ermittelt. Der diesjährige Jugendkönig heißt Niklas Ruhnau und kommt vom Eberner Verein. Ein solcher Erfolg ist einem Jugendlichen des Anglervereins Ebern bis dato nicht gelungen. Ruhnau wird unter der Flagge des Eberner Vereins gemeinsam mit dem unterfränkischen Fischereiverband beim diesjährigen bayeri-schen Jugendkönigsfischen ins Rennen gehen. Aber nicht nur Niklas Ruhnau, sondern die gesamte Gruppe der Eberner schnitt sehr positiv in den vier Disziplinen ab.

So konnte sich in der Tandemwertung (Gesamtwertung von zwei Anglern eines Vereins) das Team von Valentin Dütsch und Niklas Ruhnau den ersten Platz erkämpfen. Tom Paluchin war der beste Knotenbinder und Jakob Waiblinger konnte den fünften Platz in der Einzelwertung erreichen.

Theorie und Praxis

Seit jeher wird die Jugendarbeit beim Anglerverein Ebern großgeschrieben. Die Jugendlichen werden in Theorie und Praxis ausgebildet, versichert der Verein. In der ersten Ferienwoche steht das nächste Großereignis in der Angeljugend an. Dann geht es zum Zeltlager an den Baggersee nach Unterbrunn. red