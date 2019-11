Eberner Narren stürmen das Rathaus

Janina Reuter-Schad Mit einem dreifach donnernden "Ebern Helau" werden die Eberner Narren am Freitag, 15. November, um 19.19 Uhr das Rathaus stürmen und damit die fünfte Jahreszeit einläuten. Von da an werden bis zum Aschermittwoch wieder die Narren das Sagen in der Stadt haben.

Entgegen der Tradition haben sich die Verantwortlichen des Kulturrings heuer dazu entschlossen, den Faschingsauftakt nicht am 11.11. zu veranstalten, der heuer auf einen Montag fällt. Sie weichen vielmehr auf den folgenden Freitag, 15. November, um 19.19 Uhr aus, um besonders lange feiern zu können.

Die Elferräte werden zusammen mit der Garde und den beiden Faschingsmaskottchen Schellenmann und Schörschla einziehen. Die Gardemädels wiederum werden einen schwungvollen Tanz aufs Parkett legen. Neben Büttenreden und der symbolischen Übergabe von Rathausschlüssel, Stadtkasse und Amtskette durch Bürgermeister Jürgen Hennemann an den Vorsitzenden des Kulturrings steht natürlich die Bekanntgabe des Faschingsmottos für die Session 2019/20 im Mittelpunkt.

Mottoplakat wird enthüllt

Schon seit Wochen hat sich der Vorstand des Kulturrings intensiv mit der Suche nach einem passenden Motto beschäftigt. Ende September war man sich schließlich einig, so dass Haus- und Hofmaler Erich Wolfert benachrichtigt werden konnte, um das entsprechende Mottoplakat zu malen. Dieses wird nach langem Schweigen beim Rathaussturm enthüllt.

Auch ein Quiz haben die Elferräte vorbereitet, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Nach dem rund einstündigen Programm spielt DJ Stefan mit stimmungsvoller Musik zum Tanz auf. Erstmals lädt auch eine Bar zum längeren Verweilen ein. Die Bewirtung übernimmt wieder der Förderverein Handball.