Eberner Kirchen-Chöre proben wieder

Nach den Sommerferien beginnen wieder die Proben der Chöre der katholischen Kirche in Ebern. Der St.-Laurentiuschor und der Jugendchor St. Laurentius proben ab Montag, 10. September, für das Konzert am 16. September. Ab Montag, 17. September, beginnen alle Chorproben mit einem neuen Programm, jeweils im katholischen Pfarrzentrum, Pfarrgasse 4 in Ebern. Der Kinderchor (bis 3. Klasse) probt von 17.15 bis 17.45 Uhr, der Jugendchor (ab 4. Klasse) von 17.45 bis 18.30 Uhr, der Chor für Neues geistliches Lied von 18.30 bis 19.30 Uhr und der St.-Laurentiuschor von 19.45 bis 21.15 Uhr. Alle Proben finden immer montags statt. Die Leitung hat Dekanatskantor Wolfgang Schneider. Neue Sänger sind willkommen. red