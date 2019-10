Eberner Kammerchor zu Gast in Coburg

"Und der Tag hat sich geneiget" - diesen Titel trägt das Konzert des Eberner Kammerchors, das jedes Jahr im Herbst in der Eberner Stadtpfarrkirche St. Laurentius und an einem weiteren Ort - heuer in der Heiligkreuzkirche Coburg - stattfindet. Die Konzertüberschrift ist der Schlusssatz aus dem Bibelzitat "Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget", erklärt Ulrike Zeidler, die den Kammerchor leitet. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Abendliedern und geistlicher Nachtmusik. Das rund einstündige Konzert bietet Chor- und Orgelmusik, die musikalisch Naturbetrachtung, Besinnlichkeit und Abendgebet vereint. In der Heiligkreuzkirche findet das Konzert am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red