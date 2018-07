Eberner kämpfen in Florida

di



Jule Greul und Vincent Schorn werden an diesem Wochenende beim größten Kampfsportturnier der Welt, den US Open in Orlando/Florida antreten. 5000 Kampfsportler werden in den Disziplinen Kickboxen Karate , Kung-Fu, Taekwondo um die Titel kämpfen.Beide Eberner haben sich zuvor durch Spitzenplätze bei den Meisterschaften und überregionalen Turnieren qualifiziert. Schon die Teilnahme in diesem Feld von Spitzenkämpfern ist ein grandioser Erfolg. Zur Unterstützung der beiden Sportler sind Trainer Jürgen Schorn und Betreuer Jochen Greul mit in die USA geflogen.