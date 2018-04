Eberner Handballjugend sichert sich die Meisterschaft

Mit fünf Punkten Vorsprung holte sich die weibliche Handball-B-Jugend des TV Ebern die Meisterschaft in der Gruppe Nord Ost, was für großen Jubel im Eberner Lager sorgte.

Die Eberner entschieden auch die letzte Saisonbegegnung beim hartnäckigen Verfolger TV Ebersdorf mit 16:12 für sich. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat das Trainerduo Jutta Geuß und Annika Schmitt, die mit Unterstützung von Michael Vierbücher und Christian Plott aufgrund ihrer Erfahrung und Leidenschaft die Mädels mit der richtigen Taktik und der nötigen Begeisterung in die Partien schickten, was diese dann auf dem Feld auch bestens umsetzten. Überzeugend war vor allem ihre Abwehrarbeit mit lediglich 103 Gegentoren - was einem Schnitt von nur sieben Toren entspricht. Falls das Team zusammen bleibt, dürften es auch im kommenden Jahr eine gute Rolle spielen. di