Eberner Gymnasium informiert zum Übertritt

Das Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasium lädt alle Eltern sowie Kinder, die momentan die vierte oder fünfte Klasse besuchen und sich für einen Übertritt an das Gymnasium interessieren, zur Übertrittsveranstaltung ein. Am Mittwoch, 13. März, findet ein Informationsabend über das schulische Angebot des Gymnasiums in Ebern statt. Mit einem bunten und informativen Programm möchte sich die Schule vorstellen, teilte sie mit. "Wir machen Schule und das ist viel mehr als Wissensvermittlung im Bildungsverkehr", so lautet eine Zeile aus dem Schulsong, und genau darum soll es an dem Abend gehen. Zwischen 17 und 18.30 Uhr können sich alle Besucher in der Aula über die schulischen Angebote informieren. Zeitgleich führen Lehrkräfte Interessierte durch die Gebäudeteile. Zwischen 18.30 und 19.30 Uhr finden für die Eltern Informationsvorträge in der Mensa statt, während auf die Kinder ein kurzweiliges, spannendes und zugleich lehrreiches Programm im Hauptgebäude wartet. Alle Lehrkräfte des Gymnasiums sowie die Schulleitung stehen zu Gesprächen bereit. Ebenso soll das Konzept der gebundenen Ganztagesklasse vorgestellt werden. Sollten sich Schüler dazu entscheiden, ab September ein Teil der Schulfamilie zu werden, dann besteht im Zeitraum von Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, die Möglichkeit zur Anmeldung im Sekretariat des Gymnasiums, wurde weiter mitgeteilt. red