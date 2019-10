Der Fotoclub Ebern stellt am Sonntag, 20. Oktober, alle aktiven Fotografen in einem Audiovisionsvortrag vor. Gezeigt werden jeweils zehn ihrer besten fotografischen Werke, teilt Steffen Schanz für den Fotoclub mit. Der Vortrag unter dem Motto "Ein Fotoclub stellt sich vor" beginnt um 18 Uhr in der Xaver-Mayr-Galerie. red