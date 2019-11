Eberner feiern den ersten Sieg

Nach der 1,5:6,5-Abfuhr der Eberner Schachmannschaft zum Saisonauftakt gegen Sonneberg spielte sie am zweiten Spieltag der Bezirksliga Oberfranken West beim SC 1868 Bamberg IV einen 5:3-Sieg ein und feierte somit das erste Erfolgserlebnis im neuen Umfeld. Doch war es ein hartes Stück Arbeit, ehe der Erfolg unter Dach und Fach war. Entscheidend waren die Punkte an den Brettern zwei, drei und vier, an denen Volker Krenz, Klaus Vollkommer und Florian Buschbeck siegreich waren. Kampflos kam Nikolaus Schober zu einem weiteren Zähler, so dass die Eberner zumindest schon einmal ein Unentschieden sicher hatten. Mit den Remis von Wolfgang Messingschlager und Hans Hösl machte der TVE den Deckel drauf. Niederlagen mussten Niklas Ankenbrand und Rudolf Messingschlager einstecken, doch taten diese nicht mehr weh.

Auf Platz 6 vorgeschoben

Mit diesem Erfolg schoben sich die Eberner mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Tabellenplatz 6 in der Bezirksliga vor und tankten somit weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Am dritten Wettkampftag erwartet die Mannschaft am 24. November den SC Bamberg III, eine Aufgabe, die noch um einiges schwerer als die bei der vierten Garnitur des SC Bamberg werden dürfte. di