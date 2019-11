Eberner empfangen Schlusslicht

Nach dem knappen 3:2-Erfolg in Marktsteft empfängt die Eberner Luftpistolenmannschaft am Freitag in der Unterfrankenliga das noch sieglose Schlusslicht SV Wermerichshausen. Die Gäste waren jedoch im bisherigen Saisonverlauf nicht unbedingt vom Glück verfolgt. Zwei ihrer drei Begegnungen verloren sie jeweils gegen die Spitzenteams Marktsteft und Kitzingen knapp mit 2:3. Sie werden somit in Ebern nichts unversucht lassen, um in die Erfolgsspur zu finden, so dass sich die Gastgeber auf einen heißen Tanz einstellen müssen und der Wettkampf keinesfalls ein Selbstläufer wird.

Mit drei Teams punktgleich

Bisher sind die Eberner jedoch mit dem Saisonverlauf zufrieden. Mit 4:2 Zählern sind sie punktgleich mit drei weiteren Mannschaften , was einiges über die Ausgeglichenheit der Unterfrankenliga, in der jeder jeden schlagen kann, aussagt. Ob die Gastgeber am Freitag in Bestbesetzung antreten können, ist noch ungewiss. di