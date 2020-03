Eberner Bürgernetzgemeinschaft organisiert gegenseitige Unterstützung

Ebern will Senioren in Ebern und Umgebung während der Coronakrise helfen. Damit die Senioren und andere, die den Risikogruppen angehören, nicht ihre Wohnungen verlassen und sich der Gefahr einer Ansteckung aussetzen müssen, soll es nun Einkaufshilfen geben, wie die Stadt informiert.

Die Eberner Bürgernetzgemeinschaft bietet eine Lösung an: "Unsere Idee ist es, dass jüngere Bürgerinnen und Bürger, die ohnehin für sich oder ihre Familie zum Einkaufen gehen, einfach Besorgungen für Senioren oder Zugehörige der Risikogruppen miterledigen", erläutert Janina Reuter-Schad von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern. Sie betreut die Bürgernetzgemeinschaft. Deshalb werden alle Senioren und diejenigen, die den Risikogruppen angehören, darum gebeten, sich im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Ebern unter Telefon 09531/62917 zu melden.

Auch diejenigen, die über ihr privates Netzwerk hinaus helfen möchten und ehrenamtlich Besorgungen für Senioren erledigen können, werden aufgerufen, sich im Bürgerbüro Ebern zu melden (gleiche Rufnummer). "Hier bei uns laufen quasi die Hilfsangebote und -nachfragen zusammen", erklärt Janina Reuter-Schad. Hier wird eine Liste mit Hilfeanbietenden und Hilfesuchenden geführt und die Kontakte auf Anfrage vermittelt.

Eine erste solche Einkaufshilfe konnte vergangene Woche bereits vermittelt werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Dienst gut angenommen wird und kommende Woche anlaufen wird.

"Wir appellieren an die jüngeren Eberner: Bitte achtet auf die Senioren und Angehörigen der Risikogruppen in eurer Umgebung, auf die älteren Nachbarn, auf Bekannte oder Verwandte, die alleinstehend sind oder deren Familien nicht vor Ort sind. Bietet gerade in dieser Zeit den Risikogruppen eure Hilfe an", so Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann. "Und an die Senioren: Bitte, bitte, bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie unnötige Kontakte!" red