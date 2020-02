LKR Haßberge 31.01.2020

Tischtennis

Eberner bleiben im Titelrennen der Landesliga, wichtiger Sieg für Sand

Die Tischtennisherren des TV Ebern sind in der Landesliga Nordnordost in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Bezirksliga feiert der TTC Sand einen wichtigen Sieg im Kellerduell beim SV Kleinmünster....