Ebern will die Energiewende umsetzen

Dutzende Bürgermeister aus Bayern haben einen Appell für mehr Klimaschutz und zur Umsetzung der Energiewende unterzeichnet. Mit dabei ist das Eberner Stadtoberhaupt Jürgen Hennemann (SPD). Seine Begründung: "Ich teile die Inhalte des Appells, denn wir brauchen in den Gemeinden die Möglichkeiten, die Energiewende umzusetzen und dezentral Energie erzeugen zu können. Wir müssen uns stark machen für die Klimawende und regenerative Energien und Forderungen an die Politik in Land und Bund stellen, damit vor Ort etwas vorangehen kann. Die bisherigen Konzepte und gesetzlichen Vorgaben bedeuten oft für Initiativen vor Ort große Probleme und helfen nicht bei der Umsetzung." Ebern versuche, die Energiewende zu begleiten und umzusetzen. Der Schwerpunkt liege auf Photovoltaikanlagen (auch größere Freiflächen), "mit denen wir bald den kompletten Energieverbrauch, einschließlich Industrie regenerativ im Stadtgebiet erzeugen". Hennemann erklärt, die Stadt habe einen Entwicklungsplan für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet bereits 2010 erarbeiten lassen und beschlossen. Hier seien Obergrenzen festgelegt sowie Standorte bewertet worden.

"Inzwischen haben wir die Obergrenze erreicht, diese leicht überschritten, die letzte Anlage mit circa 20 Hektar bei Heubach wird derzeit geplant." Beabsichtigt seien weitere Photovoltaikanlagen auf Dächern, zum Beispiel auf dem Bauhof. Hier solle eine Bürgersolaranlage mit Beteiligungsmöglichkeiten entstehen. Die Vorabstimmungen dazu liefen. Weitere Dachanlagen auf öffentlichen Gebäuden werden laut Hennemann geprüft. red