Ebern trägt VG-Turnier aus

di





Vorrunde Gruppe A





Vorrunde Gruppe B



Die Stadt Ebern trägt zum sechsten Mal das Fußball-VG-Turnier aus. Los geht es am Montag, 9. Juli, in Rentweinsdorf und am Donnerstag, 12. Juli, in Heubach, die Finalspiele steigen am Samstag, 14. Juli, bei den Sportfreunden Unterpreppach. Viermal zog der TV Ebern den Wanderpokal an Land, einmal war der FC Rentweinsdorf siegreich. In diesem Jahr fällt es schwer, eine Mannschaft zu favorisieren. Weit vorne wird der TSV Pfarrweisach erwartet, der nur knapp den Sprung in die Bezirksliga verpasste. Sieben Mannschaften stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Die Spielzeit beträgt 30 Minuten pro Begegnung. In der Endrunde spielen die Teams zwei Mal 45 Minuten. Die Finalspiele starten am 14. Juli ab 12 Uhr. Das Endspiel steigt um 18 Uhr.Montag, 9. Juli, 18.30 UhrFC Rentweinsdorf - Spfr. Unterpreppach19.15 UhrTV Ebern - FC Rentweinsdorf20 UhrSpfr. Unterpreppach - TV EbernDonnerstag, 12. Juli, 17.30 UhrSV Heubach - FC Frickendorf18.05 UhrTSV Pfarrweisach - SG Eyrichshof/Ebern II18.40 UhrSV Heubach - TSV Pfarrweisach19.15 UhrFC Frickendorf - SG Eyrichsof/TV Ebern II19.50 UhrSG Eyrichshof/TV Ebern II - SV Heubach20.25 UhrFC Frickendorf - TSV Pfarrweisach