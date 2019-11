Ebern spart Energie

Die Bewerbung der Stadt Ebern um ein Energiecoaching im Rahmen des vom bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie dafür ausgelobten Förderprojektes war erfolgreich. Die Stadt gehört damit, wie sie mitteilte, zu den acht Gemeinden in Unterfranken, die in den Genuss einer kostenlosen Initialberatung zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende kommen. Mit dem Energiecoaching hat die Regierung von Unterfranken die Energieagentur Unterfranken e.V. beauftragt. Ein erstes Abstimmungsgespräch fand in der Verwaltung statt.

Ziele für das Energiecoaching sind die intensive Beratung von Gemeinden in Bezug auf die Umsetzung der Energiewende mit regionaler Orientierung, die aktive Beteiligung an der Umsetzung der Energiewende (welche Möglichkeiten haben hier die Kommune und deren Bürger?), die regionale Orientierung und der Einbezug von bisherigen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort, der bisherigen Tätigkeiten der Gemeinde in Bezug auf die Energiewende und des Beratungsbedarfs für geplante Projekte.

In der Stadt Ebern wurden bereits Maßnahmen zur Energieeinsparung eingeleitet (Halbnachtschaltung der Straßenbeleuchtung sowie Austausch alter Heizanlagen, Solarheizung Freibad, Photovoltaik für die Kläranlage) und die städtischen Liegenschaften wurden aufgrund der Verbrauchsdaten geprüft. "An diesen Themen möchten wir ansetzen und darauf aufbauend Projekte zur Energieeinsparung angehen", betont die Stadt.

Nach einer ersten Sitzung des Arbeitskreises Energiecoaching Anfang des Jahres steht eine weitere Veranstaltung am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr im Betreuungsgebäude der Grundschule in Ebern (Am Bahnhof 1) an. Die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen.

Ziele und Vorgehensweise

Gemeinsam mit der Energie-agentur Unterfranken will sich Ebern mit dem Thema Energie auseinandersetzen. Nach einem Impulsvortrag von Karlheinz Paulus zu dem Thema Klimaanpassung sowie zu möglichen Maßnahmen und Handlungsempfehlungen für Ebern werden Zielsetzung und Vorgehensweise besprochen sowie Einzelthemen gesammelt und beleuchtet. red