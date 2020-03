Ebern schließt Bücherei und Sporthallen

Neben Schulen und Kindergärten/Tageseinrichtungen schließt die Stadt Ebern wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Montag, 16. März, auch die Stadtbücherei und das Hallenbad (öffentliche Nutzung) vorerst bis 19. April. Darüber informierte Bürgermeister Jürgen Hennemann am Freitag in einer Mitteilung. Der Betrieb in den Sporthallen wird ebenfalls ab Montag kommender Woche eingestellt. Auch die Musikschule stellt ihren Betrieb ab Montag ein.

Lätaremarkt entfällt

Der Lätaremarkt der Stadt Ebern wird ebenfalls abgesagt.

Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern werden demnach bis auf Weiteres nicht mehr von der Verwaltung genehmigt. Bereits genehmigte Veranstaltungen werden gegebenenfalls abgesagt.

Veranstaltungen unter 100 Teilnehmer können wie geplant stattfinden. Auch die Gremiensitzungen der Stadt finden bis auf weiteres nach dem Terminplan statt. red