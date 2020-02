Ebern schaltet für den Klimaschutz Licht aus

Am Samstag, 28. März, findet von 20.30 bis 21.30 Uhr die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz statt: die "WWF Earth Hour 2020". Rund um den Globus sollen heuer zum 14. Mal Millionen Menschen und Tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten, um so ein Zeichen für den Schutz des Planeten zu setzen. Auch Ebern beteiligt sich an dieser Aktion und schaltet die Beleuchtung des historischen Rathaus, des VG-Gebäudes, der Kirche und des Grauturmes aus. Diese Aktion wird vom Deutschen und Bayerischen Städtetag unterstützt. Ihren Anfang nahm die Aktion 2007 in Sydney. In den folgenden Jahren breitete sie sich über die gesamte Welt aus. Mittlerweile wird die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten in über 180 Ländern begangen. jrs