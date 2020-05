Ebern sagt Wallfahrt ab

Die für den 16. und 17. Mai vorgesehene Wallfahrt von Ebern nach Vierzehnheiligen ist abgesagt. Darauf weist der Wallfahrtsleiter Rudolf Kaspar hin.

Sie ist die Pilgerfahrt der Pfarrgemeinde Sankt Laurentius Ebern mit einer über 300-jährigen Tradition (1682 erstmals urkundlich erwähnt), die nun durch das Coronavirus gestoppt wird. Ausgerechnet eine Seuche (Pest) war vermutlich einst der Grund dafür gewesen, dass die Wallfahrt entstand.

"Lange gezögert"

"Wir haben lange gezögert. Aber es sind keine Lockerungen für Wallfahrten 2020 in Sicht. Unsere Wallfahrt sollte Hoffnung und Freude verbreiten, aber wir haben auch eine Verantwortung", erklären Pfarrer Pater Rudolf Theiler und der Wallfahrtsführer. Wie auch Pater Dietmar Brüggemann, Guardian und Rektor der Basilika in Vierzehnheiligen: "Ich hätte gerne die Wallfahrer von überall her und natürlich die Eberner bei uns in Vierzehnheiligen persönlich begrüßt."

Für Pater Dietmar Brüggemann wäre es das erste Wallfahrtsjahr in Vierzehnheiligen gewesen. Er hat deshalb eigens ein Wallfahrtsgebet herausgegeben, das die Pilger an ihrem Wallfahrtstag zu Hause beten können. So können sich die Eberner Wallfahrer gemeinsam vom 17. bis 20. Mai unter dem diesjährigen Leitwort "Gesegnet bist Du" gedanklich und virtuell im Internet unter der Adresse www.vierzehnheiligen.de/wallfahrt auf den Weg nach Vierzehnheiligen machen. Ein Besuch der Basilika ist unter Beachtung der gebotenen Vorschriften derzeit erlaubt. red