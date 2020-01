Ebern im Bade-Glück

Die Eberner haben es mit ihrem Hallenbad richtig gut getroffen. Denn vielerorts wurden in den vergangenen Jahren Schwimmbäder wegen baulicher Mängel und finanzieller Engpässe geschlossen. Freiwillige Angebote, zu denen Freizeiteinrichtungen gehören, kann sich nicht jede Gemeinde leisten, erst recht nicht, wenn der Unterhalt Millionensummen verschlingen würde. In Zeil weiß man seit einigen Monaten, wie schwer solch ein Verlust zu verdauen ist. Dort hofft man jetzt auf ein Allianzbad in Eltmann.

Eberns Wasserratten dagegen können ein Hallenbad nutzen, das der Landkreis und anteilig die Stadt vor allem für die Schulen gebaut haben. Aber auch für den Vereinssport und den öffentlichen Badebetrieb stehen 1200 Stunden jährlich zur Verfügung. Die Stadt lässt sich das Angebot einiges kosten. Die Nachfrage könnte durchaus höher sein.

Andererseits werden auch immer wieder Wünsche laut. Etwa eine Rutsche für die Kinder oder aber der probeweise Einsatz eines Lifters aus Haßfurt, mit dessen Hilfe mobil eingeschränkte Personen behutsam ins Wasser befördert werden können. "Ich kenne viele beeinträchtigte Menschen, die dieses Angebot gerne annehmen würden, da es ihnen und ihrer Therapie dienen würde", sagt Isabell Zimmer, im Stadtrat die Referentin für Integration und Senioren. eki