Ebern hat einen Bücherschrank

Eckehard Kiesewetter Ebern — Im Vorgänger an gleicher Stelle stand bzw. hing der Hörer im Mittelpunkt; gelesen wurde allenfalls aus Telefonbüchern. Doch das ist längst passé . Jetzt hat Ebern wieder eine Telefonzelle am Marktplatz. Just an der Stelle, wo früher die alte stand, zwischen Pfarrkirche St. Laurentius und Schuhhaus Schmitt, keine 50 Meter von der Stadtbücherei entfernt.

Die neue Zelle ist zwar nicht so kultig wie die gelben Zellen dereinst, dafür aber stylisher, in neuem Anstrich in dezentem Anthrazit gehalten und mit peppigem Häubchen im Telekom-Magenta drauf. Als Fernsprechhäuschen indessen hat die Zelle, die zwischenzeitlich auch schon mal als Gartenhäuschen im Einsatz war, längst ausgedient. In Ebern findet sie fortan als öffentlicher Bücherschrank Verwendung. Die Initiative hatte im vergangenen Jahr Martin Lutz ergriffen und übers Internet die ausrangierte Kabine erworben. Die Finanzierung der ganzen Aktion sollte weitgehend über Spenden funktionieren. Den Sockel betonierten Mitarbeiter des Bauhofs in Ebern, Eckart Roeß half mit beim Schieben, Zerren und Wuchten; die Regale fertigte Martin Lutz - der kaufmännische Angestellte ist gelernter Schreiner, für die LED-Beleuchtung sorgte der Eyrichshöfer Lichtfachmann Norbert E. Wirner und Steffen Schanz, der Vorsitzende des Foto Creativ Kreises, steuerte für die straßenabgewandte Seite der Zelle aus seiner umfangreichen Sammlung Fotografien aus dem alten Ebern bei. Wie genau die Lese-, Verleih- und Mitnahmebedingungen aussehen sollen, steht noch nicht fest, doch die ersten Bücher haben bereits in das Schmuckstück Einzug gehalten.

Fast komplett

"Zu 89,78 Prozent fertig", verkündet Lutz nach dem Aufbau Ende vergangener Woche. Wenn es wärmer wird, will er noch "ein bisschen nachpinseln und ein Tropfblech über die Tür machen", und dann wird er auch die "Betriebsanleitung" reinhängen. Irgendwann soll es dann auch eine Übergabe an die Öffentlichkeit geben - nur nicht gerade jetzt vor der Wahl, denn Lutz will alles andere als eine parteipolitische Geschichte aus dem Bücherschrank machen.

Die Eberner haben den neuen Bücherschrank bereits an den ersten Tagen eifrig beschnuppert. "Eine gute Idee und eine tolle Bereicherung", sagt beispielsweise Edith Fuchs, die Betreuerin der Freien Senioren in der Stadt. Internetnutzer loben den Standort und die gelungene Optik - und natürlich die vorbildliche Aktion!

Für die benachbarte Stadtbücherei soll die Lesezelle übrigens keine Konkurrenz darstellen, eher eine Ergänzung, denn beide Angebote wollen ja zum Schmökern anregen.