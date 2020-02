Ebern empfiehlt Glasfaser bis ins eigene Haus

Die Stadt Ebern hat mit der Telekom Deutschland GmbH einen Vertrag zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in Teilen des Stadtgebietes Ebern über das sogenannte Höfeprogramm abgeschlossen. Darauf hat die Stadt gestern hingewiesen.

Vorerst noch kostenlos

Im Zusammenhang mit dieser Form des Glasfaserausbaus, die FTTH (Fibre To The Home) genannt wird, wird die Glasfaserverkabelung bis an die jeweiligen Grundstücksgrenzen verlegt. Im Zuge dessen haben die Eigentümer auch die Möglichkeit, kostenlos die Glasfaserverkabelung von der Grundstücksgrenze bis zu ihrem Gebäude legen zu lassen.

Diese Hauszuführung muss rechtzeitig bei der Telekom beauftragt werden, erklärt die Stadt. Bei einem Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt müssten diese Kosten selbst übernommen werden.

Rund 25 Prozent

Die Telekom hat laut Stadt-Angaben die betroffenen Grundstückseigentümer bereits angeschrieben und nur von rund 25 Prozent Rückantworten erhalten. Die Stadt will daher in den nächsten Tagen noch ein zweites Anschreiben dieser Art geben. Die Stadt Ebern em-pfiehlt, "die einmalige Chance dieser kostenlosen Anbindung" an das Glasfasernetz zu nutzen.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Telekom sowie die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern, Ruf 09531/62942, gerne zur Verfügung.

Internetzugänge über Glasfaser sind moderner Stand der Technik. Sie ermöglichen ein schnelles Internet, das vor allem Firmen benötigen.

Freies WLAN

Zum Thema weltweites Netz teil die Stadt Ebern ferner mit: An folgenden öffentlichen Bereichen in Ebern bietet die Stadt Ebern frei zugängliches WLAN für jedermann an: Wohnmobilstellplatz (BayernWLAN), am Bahnhof (Freifunk), Marktplatz (Freifunk), Parkplatz Mittelschule (Freifunk), Freibad (Freifunk), Touristinfo (Freifunk) und im VG-Bürgerbüro (Freifunk). In diesen Bereichen können sich die Bürger kostenlos in das WLAN-Netzwerk einloggen und bequem surfen. red