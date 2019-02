Ebern eilt von Sieg zu Sieg

Der bisher noch ungeschlagene Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksoberliga, der TV Ebern, ist heute um 18 Uhr beim Tabellensechsten FC Adler Weidhausen zu Gast. Die Eberner holen Siege am Fließband. Eine Niederlage in Weidhausen wäre eine echte Überraschung. In der Vorrunde gab es bereits eine deutliche 9:2-Niederlage für Weidhausen.

Derby in der Tischtennis-Bezirksliga: Heute um 20.30 Uhr empfängt der TV Ebern II seinen hartnäckigsten Verfolger TTC Kaltenbrunn. Die Turner führen die Tabelle an, Kaltenbrunn folgt dahinter. Bei einem Sieg des TVE dürfte eine Entscheidung im Titelkampf gefallen sein - dann hätte Ebern sieben Punkte Vorsprung. In der Vorrunde kam Ebern zu einem klaren 9:2-Erfolg. di