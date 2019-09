Ebern bekommt einen neuen Seelsorger

Zacharias Nitunga (57 Jahre), Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Petrus - Der Fels, Kirchheim", ist von Bischof Franz Jung mit Wirkung zum 1. November 2019 zum Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Gemeinsam unterwegs - Ebern - Unterpreppach - Jesserndorf" im Dekanat Haßberge ernannt worden. Darauf weist die Pressestelle des Bistums Würzburg hin.

Nitunga wurde am 1961 in Makamba in Burundi geboren. Nach dem Studium in Bujumbura und Burasira von 1983 bis 1990 weihte ihn Papst Johannes Paul II. am 7. September 1990 in Bujumbura zum Priester. Anschließend wirkte Nitunga im Bistum Bubanza. Bis 1993 war er Pfarrvikar und Schulseelsorger in Cibitoke, von 1993 bis 1995 Subregens im kleinen Priesterseminar in Ciya und ab 1995 Pfarrer der Pfarrei Kaburantwa. Während des Kriegs in Burundi wurde im Dezember 1995 ein Attentat auf ihn verübt, bei dem er schwerste Verletzungen an Beinen und Oberkiefer erlitt. Wenige Tage danach wurde er nach Würzburg gebracht und in der Missionsärztlichen Klinik und in der Kieferklinik intensiv behandelt.

Von 1997 bis 2000 bildete sich Nitunga als Krankenhausseelsorger in Heidelberg und Straßburg fort. Von 2001 bis 2009 wirkte er als Flüchtlingsseelsorger sowie als Krankenhaus- und Aushilfspriester im Erzbistum Freiburg. Zugleich studierte er an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Diplom-Pädagogik und Social Engineering. Seit 2009 ist Nitunga als Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Petrus - Der Fels, Kirchheim" tätig. Jetzt kommt er ins Dekanat Haßberge. pow