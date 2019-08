Ebern, 00 und weitere Nullen

Ein Menge Nullen, die da nichts zu suchen hatten, hat sich in unseren Bericht über die jüngste Eberner Stadtratssitzung eingeschlichen. Gemeint sind hier keine Personen, sondern Zahlen, die ein Versehen in den Text geschleust, im konkreten Fall sagen wir vielleicht besser: gespült hat. Wären die Hunderttausender korrekt gewesen, dann wären die Eberner wohl reif fürs Guinessbuch in Sachen Toilettenspülung - mit unlösbaren Folgen für die Klärschlammentsorgung. 18 Nullen müssen aus dem Bericht gestrichen werden, um kleinstädtische Abwassermengen wieder ins rechte Maß zu rücken. Von 190 000 Tonnen jährlichem Klärschlamm-Aufkommen (Trockenmasse) aus Ebern war da zum Beispiel die Rede, obwohl ganz Bayern "nur" 266 000 Tonnen zusammenbringt. In Eberns Kläranlage fallen im Jahr tatsächlich zwischen 190 und 210 Tonnen Trockenmasse an.

Das senkt auch die Ausgaben in dreistelliger Dimension: Die Kosten betragen aktuell nicht etwa 700 000 Euro pro Tonne, wie im Bericht zu lesen war. Da hätte der Kämmerer längst einpacken können. Aber auch 700 Euro pro Tonne Trockenmasse machen die schlammigen Überreste aus der Kläranlage zu einer kostenintensiven Angelegenheit. Wie gut, dass sich da Neues auftut, wenn die Lösung des Landkreises greift und der Klärschlamm künftig in Hofheim behandelt wird. Dann kostet's nämlich, je nach Auslastung der Anlage, nur noch zwischen 315 und 425 Euro pro Tonne. Auch bei diesen Angaben nehmen wir die Tausender-Stellen mit Bedauern zurück. Nicht jedoch die Aussage des Bürgermeisters, dass die Stadt in Sachen Klärschlamm "alles in der Hand" habe. Bäh, wie unappetitlich! Aber das hat er wirklich so in den Mund genommen. eki