Der Kreisjugendring Forchheim und das Büro für Jugendarbeit in Ebermannstadt möchten den Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren aus dem Stadtgebiet Ebermannstadt und den dazugehörigen Ortsteilen, eine Plattform für deren Interessen und Wünsche bieten. Bei einem Projektabend unter dem Motto "Ebermannstadts Zukunft gestalten" am Freitag, 15. April, um 18 Uhr, bekommt die Jugend die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, die für sie in ihrer Heimatgemeinde relevant sind. Ziel ist es, attraktive und bedarfsorientierte Angebote und Möglichkeiten vor Ort zu schaffen. Die Veranstaltung findet in einer lockeren Atmosphäre in der Stadthalle (Georg-Wagner-Straße 14) in Ebermannstadt statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Unter allen Beteiligten werden am Ende der Veranstaltung tolle Preise verlost. red