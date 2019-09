Ebermannstadter folgen Wegen des Wassers in Egloffstein

Die nächste Donnerstagswanderung des Fränkische-Schweiz-Vereins Ebermannstadt am 12. September steht unter dem Motto "Wege des Wassers". Sie führt mit einer Dauer von etwa zwei Stunden vom Ausgangspunkt Busbahnhof in Egloffstein um 14 Uhr zum Bewässerungssystem sowie an den Sinterterrassen vorbei dem Todsfeldtal folgend nach Thuisbrunn. Über die Burg und die Thuisbrunner Leiten geht es zur Kirchenruine Dietersberg und von dort wieder zurück nach Egloffstein. Eine Einkehr ist im Anschluss nach Absprache möglich.

Treffpunkt ist wie immer der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften (Mitfahrgeld bereithalten). Weitere Informationen gibt es bei Wanderführer Ingo Klingler unter Telefon 09191/96611. red