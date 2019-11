Der Ebermannstadter Adventskalender geht in die dritte Runde. In der Vorweihnachtszeit gibt es an 24 Tagen für Gäste und Kunden Überraschungen und Angebote. Von Sonntag, 1., bis Dienstag, 24. Dezember, verwandeln sich 24 Geschäfte und Einrichtungen zu Adventskalendertürchen. Gekennzeichnet mit einem Plakat am Schaufenster oder an der Eingangstür gibt es am jeweiligen Tag eine besondere Aktion im teilnehmenden Geschäft. Die Aktionen reichen von Rabattaktionen über Geschenke bis hin zu Mitmachaktionen. Wie auch in den Vorjahren wurde ein klassischer Papier-Adventskalender, hinter dessen 24 Türchen sich die Aktionen in den Geschäften verbergen, produziert. Dieser wurde im November über das Mitteilungsblatt im gesamten Stadtgebiet und in den Nachbargemeinden verteilt. Zusätzlich ist der Kalender auch bei allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben erhältlich.