Ebermannstadt spielt wieder

Das Organisationsteam "EBS spielt" lädt zur sechsten Auflage des Aktionstages "EBS spielt" am Samstag, 12. Oktober, in die Stadthalle Ebermannstadt ein. Dort erwartet die Besucher zwischen 13 und 20 Uhr ein buntes Programm bei freiem Eintritt. Die Veranstaltung wird auf die benachbarte Realschulturnhalle erweitert. Neu in diesem Jahr: Kreisjugendring mit Spielstraße und Cricket; "ZwischenGeZeiten" mit Spielen zu den Themen Tod, Trauer, Hoffnung und Liebe; Wilde Wurzeln - "Basteln mit Naturmaterialien", Körbe flechten, Wald-Sinnesspiele und Tierspurenmemory; "Cuboro Tricky Ways"-Turnier; Basteln mit Naturmaterialien, zum Beispiel Waldfeen. red