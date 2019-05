Ebensfelder beim Musikfest in Burghaig

Gleich mit vier Orchestern tritt die Musikvereinigung beim Wertungsspiel in Burghaig bei Kulmbach am Samstag/Sonntag, 25./26. Mai, an. Den Auftakt machen die Jüngsten der Juniorband am Samstag um 8.45 Uhr. Um 11 Uhr ist dann die "Erwachsenenbläserklasse "Bloos a-Moll". Am Sonntag geht's für die Musiker der neuen Formation "Konzertband U25" um 9.15 Uhr los, während das Blasorchester um 11.30 Uhr vor der Jury sein Können präsentiert. Jedes Orchester tritt mit zwei Stücken an, die anschließend bewertet werden. Am großen Festzug mit Gemeinschaftschor nehmen die Ebensfelder am Sonntag um 13.30 Uhr ebenfalls teil. red