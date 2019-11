Ebensfeld gut aufgestellt in Sachen Datenschutz

Ob Beantragung von Briefwahlunterlagen, Übermittlung des Wasserzählerstandes oder Gewerbeanmeldung - der Online-Service des Marktes Ebensfeld ist schon eine feine und komfortable Sache. Einfach praktisch, dass mancher Behördengang auf diese Weise bequem online erledigt werden kann.

Dass die Marktgemeinde wie andere Kommunen sich dem digitalen Zeitalter nicht verschließt, versteht sich von selbst. Doch was parallel dazu nicht vergessen werden darf, ist die Gewährleistung des Datenschutzes. Hier ist der Markt Ebensfeld aber nun sehr gut aufgestellt durch die jüngst erfolgte erfolgreiche Zertifizierung nach ISIS 12.

Mehrere Schulungen von Mitarbeitern der Marktgemeinde, etliche Gespräche mit IT-Fachkräften wie beispielsweise Ralf Turban und viele Aspekte mehr - bis die Kommune das angestrebte Zertifikat aus den Händen der Auditoren entgegennehmen durfte, dauerte es eineinhalb Jahre. Anfang 2018 wurde IT-Experte Ralf Turban seitens des Marktes Ebensfeld damit beauftragt, ein Informationssicherheitskonzept auf der Basis von ISIS 12 für den Markt Ebensfeld zu erstellen.

Etliche Punkte wie Datenschutz, Risikomanagement und auch die Berücksichtigung eventueller Notfälle wie eines Virenbefalls der gemeindlichen Software flossen darin ein. Nachdem bei einem Abschlussgespräch die Auditoren die Empfehlung für eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) ausgesprochen hatten, war das Ziel erreicht, und wenig später nahm die Marktgemeinde die Urkunde entgegen. Das ISIS-12-Zertifikat ist drei Jahre, also bis 2022, gültig, beinhaltet aber auch zwei Überwachungsaudits, die eine Berücksichtigung und Fortführung der Sicherheitsstandards gewährleisten sollen. Der nächste Überwachungsaudit findet im Juli 2020 statt.

Auch im Interesse der Bürger

"Wir sind froh und dankbar, dass wir nun zertifiziert sind. Um das Thema Datenschutz kommt man in der heutigen Zeit eh nicht herum. Und dass die Datensicherheit sichergestellt ist, sind wir ja auch unseren Bürgern schuldig", zeigt sich Bürgermeister Bernhard Storath glücklich.

Stillstand ist Rückschritt - dies gilt auch in Sachen Datenschutz. Nicht nur wegen der Überwachungsaudits, sondern auch im eigenen Interesse und für die Bürger bleibt die Marktgemeinde in diesem wichtigen Bereich am Ball. Das versichern auch Tobias Walter, zuständig für Informationssicherheit, und die Datenschutzbeauftragte der Kommune, Kathrin Lienert. mde