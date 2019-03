Ebenhäuser Pfingstmärktle: 12 000 Flyer werden gedruckt

Die Vorbereitungen für das "Ebenhäuser Pfingstmärktle" waren das vorrangige Thema bei der Frühjahrsversammlung der Ebenhäuser Vereine. "Dadurch, dass wir bereits im November Vorankündigungen für unser Pfingstmärktle an die Standbetreiber herausgeschickt haben, sind schon etliche Anmeldungen hereingekommen. Die Resonanz ist bisher vielversprechend, es sind auch viele neue Marktstände dabei", informierte Matthias Dees die anwesenden Vertreter der Ortsvereine. Er ist zusammen mit Sebastian Dees und Fabian Wahler zuständig für die Organisation des Marktes. Das inzwischen vierte "Ebenhäuser Pfingstmärktle", das von der Gemeinde Oerlenbach in Zusammenarbeit mit den Ebenhäuser Ortsvereinen veranstaltet wird, findet am Pfingstsonntag, 9. Juni, statt und versteht sich als reiner Kunsthandwerk- und Bauernmarkt.

Musiker können sich melden

Um den wieder stetig wachsenden Besuch weiter voranzubringen, wurde einiges getan: die Anzahl der Flyer wurde auf 12 000 Stück erhöht, die Einladungen an die Marktbeschicker frühzeitig verschickt. Um vor Ort für gute Beschilderung zu sorgen, ließen die Ebenhäuser neue hölzerne Wegweiser und Ständer für die Flyer am Eingang zum Markt anfertigen.

Beim Fest werden die beiden Museen, das Heimat- und das John-Bauer-Museum, geöffnet sein. In der Kirche werden Führungen angeboten. Außerdem kommt eine Ballonkünstlerin, die sich mit ihren Vorführungen unters Volk mischen wird.

Ein Wunsch der Organisatoren ist es auch, Musiker zu finden, die in gleicher Art mit ihrem Instrument über den Markt gehen und die Gäste unterhalten. Interessenten hierfür können sich bei der Gemeinde Oerlenbach, Tel.: 09725/710 114, anmelden. Die Auswahl der Stände klingt vielversprechend: Töpfereiwaren, Speiseöle, Körbe, Dekoartikel aus Be ton und Holz, Patchworkarbeiten, Schmuck, diverse Schnäpse und Bio-Artikel sind angekündigt.

Auch der Ablauf des Dorffestes, das am Vorabend zum Pfingstmarkt ab 18 Uhr am Schlossplatz gefeiert wird, sowie Themen wie die Termine für 2019, die Reparatur einer gemeinsam angeschafften Industriespülmaschine und ein spezieller Stromanschluss für Festveranstaltungen am Kirchplatz wurden erörtert.

Ramadama am 6. April

Verabschiedet wurde der VG-Kassier Fridolin Schubert, der 31 Jahre lang die Finanzen der Vereinsgemeinschaft verwaltete. Seine Nachfolge trat Sebastian Dees aus dem Organisationsteam des Pfingstmarktes an. Die nächste Veranstaltung, an der die Ortsvereine sich beteiligen, ist die am 6. April stattfindende Flursäuberungsaktion "Ramadama" der Gemeinde Oerlenbach. Hier werden vor allem noch erwachsene Sammler gesucht, die zusammen mit den meist sehr zahlreichen Kindern die Flur ablaufen.

Es sind unbedingt feste Arbeitshandschuhe, Eimer und Warnweste mitzubringen. Beginn ist jeweils um 9 Uhr an den bekannten Treffpunkten in den einzelnen Ortsteilen (in Ebenhausen an der Schule). Weitere Veranstaltungen sind das Konzert der Blaskapelle in der Turnhalle am 30. März, die Maibaumaufstellung der Musiker am 1. Mai am Kirchplatz und das Pfarrfest der katholischen Pfarrgemeinde am 26. Mai. kme