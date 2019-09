Ebelsbacher Grundschule ist gerüstet

Das Schuljahr beginnt für die Schüler der Grundschule Ebelsbach mit Ausnahme der Schulanfänger am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr. Um 8.30 Uhr findet in der Pfarrkirche in Ebelsbach ein Gottesdienst für alle Schüler, auch für die Schulneulinge, statt. Nach der Pause werden nach dem Pressefoto der Schulanfänger die Erstklässler mit ihren Eltern in der Aula begrüßt. Im Anschluss gehen die Erstklässler mit ihren Klassenlehrerinnen in die Klassenräume. Die Eltern können bei einem Imbiss, den der Elternbeirat bereitstellt, die Zeit bis Unterrichtsende zu einem Austausch und Kennenlernen nutzen. Da auch für die Erstklässler, wie für alle anderen Schüler, der erste Schultag um 11.15 Uhr endet, ist ein kleines Pausenbrot nötig. Laut Busunternehmen Hümmer gelten vorläufig die bestehenden Busfahrpläne. Abfahrtszeiten für die auswärtigen Schüler: Rudendorf 7.34 Uhr, Schönbach Mühle 7.43 Uhr, Schönbrunn 7.38 Uhr, Schönbach 7.45 Uhr, Stettfeld 7.17 Uhr, Steinbach 7.48 Uhr. red