Ebelsbacher Gärten zeigen sich

Von der Streuobstexkursion bis hin zum Zauberkasten Natur: Das Jahresprogramm des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege liegt vor. Der Tag der "offenen Gartentür" findet am Sonntag, 28. Juni, in Ebelsbach statt

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge hat sein Jahresprogramm 2020 veröffentlicht. Es enthält ein umfangreiches Angebot an Informationen und Aktionen für die Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis. Der Programm-Flyer ist ab sofort in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes oder im Bürgerbüro des Landratsamtes Haßberge erhältlich. Der Klimawandel und die damit einhergehenden Veränderungen in unserem Lebensumfeld stehen im Mittelpunkt. Der Kreisverband will die Herausforderungen annehmen und mit Aktivitäten gezielt dagegen steuern.

Garten für Kinder?

Mit einem Seminar für Kinder- und Jugendpädagogik am 7. März geht es los. Umweltbildung ist einer der wichtigsten Bausteine, um Zukunft klimaneutral zu gestalten. Kinder- und Jugendbeauftragte in den Vereinen erhalten Anregungen für Nachhaltigkeit im Alltag. Viele Pflanzen haben Inhaltsstoffe, die eingesetzt werden können, um Körperpflegeprodukte, Heilmittel sowie Putz- und Waschmittel selbst herzustellen. Der Kinderwettbewerb "Zauberkasten Natur" soll das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen für einen verantwortungsvollen und umweltbewussten Umgang mit Ressourcen vermitteln.

Neu im Programm sind die Angebote "Ostereier natürlich gestalten", Gartenrundgänge in Nassach und in Rabelsdorf, ein Kreativnachmittag unter dem Motto "Aus der Fülle des Sommers" mit Henriette Dornberger sowie "Die besondere Veranstaltung - Unser Land", die einlädt, Besonderheiten in Untersteinbach kennenzulernen. Zum "Tag des offenen Friedhofs" findet am 20. September ein Informationstag in Neubrunn statt.

Die Gärten im Loiretal

Die Gartenstudienreise "Majestätisches Loiretal - der Garten Frankreichs" findet vom 13. bis

18. Juni statt. Das Loiretal beheimatet neben Königsschlössern viele private Schlösser mit prächtigen Park- und Gartenanlagen. Das Internationale Gartenfestival in Chaumont-sur-Loire, der Parc les Chemins de la Rose, das Gartendorf Chédigny und das Höhlendorf Montsoreau gehören zu den Reisezielen.

Sehr beliebt ist der "Tag der offenen Gartentür". Am 28. Juni öffnen Gärten in Ebelsbach. Und auch bei den Gartenparadiesen Haßberge gibt es eine besondere Aktion: Am Sonntag, 10. Mai, sind private Anwesen geöffnet. "Gärten bei Nacht" ist das Motto an vier Samstagen im August.

Naturnahe Gärten bieten für Kleintiere und Insekten natürliche Lebensräume und beherbergen eine große Pflanzenvielfalt. Der Kreisverband wirbt weiter für ökologisch und nachhaltig bewirtschaftete Gärten mit seinem Wettbewerb "Natur im Garten". Anmeldeschluss ist der 31. Mai.

Blühflächen für die Bienen

Seit Jahren widmet sich der Kreisverband der Aufgabe, das Nahrungsangebot für Insekten durch Blühflächen zu ergänzen; dafür erhalten die Obst- und Gartenbauvereine Saatgutmischungen. Um dem besonderen Gestaltungsanspruch für innerörtliche Freiflächen gerecht zu werden, wurden neben ein- und mehrjährigem Saatgut zusätzlich insektenfreundliche Staudenmischungen ausgewählt. Dabei handelt es sich vor allem um trockenheitsverträgliche Stauden.

Wertvolle Lebensräume sind Streuobstwiesen. Im Oktober findet eine Streuobst-Exkursion in Zell/Knetzgau sowie eine Obstsortenschau zum Apfelfest in Ebern statt.

Die "Pflanze des Jahres" ist die Fränkische Haferschlehe. Sie ist vom Aussterben bedroht. Charakteristisch sind die weißen Blüten im April/Mai, die den Strauch noch vor dem Laubaustrieb in ein weißes Blütenmeer einhüllen. Der anspruchslose Buschbaum ist für Mischhecken als Windschutz-, Vogelschutz und Nährgehölz geeignet. Die tiefblauen Früchte schmecken wesentlich milder, fast pflaumenartig, als die Wildschlehen und sind bereits ab August, zur Erntezeit des Hafers (daher auch der Name), ausgereift.

"Verein des Jahres" ist der Gartenbauverein Ermershausen, der mit seinen 90 Mitgliedern Idealismus und Einsatzbereitschaft verkörpert. Die Gartenfreunde pflegen eine selbst angelegte Streuobstwiese, betreiben einen Weinberg und sorgen mit Blühwiesen für Blütenpracht.

Der Kreisverband und seine 77 Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Haßberge sind bemüht, Chancen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in den Dörfern zu nutzen und zukunftsorientierte Projekte in den Bereichen Gartenbau und Landespflege umzusetzen. Für Fragen und Informationen zum Jahresprogramm steht die Geschäftsstelle des Kreisverbandes unter der Telefonnummer 09521/942621 zur Verfügung.