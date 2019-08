Ebelsbacher fahren nach Erfurt

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Ebelsbach organisiert am Samstag, 14. September, eine Fahrt in die thüringische Hauptstadt Erfurt. Auf dem Programm steht eine Stadtführung zu Fuß oder mit dem Altstadtexpress. Des Weiteren stehen Besichtigungen zur Wahl, wie die Blaudruckwerkstatt, ein Senfladen, die Zitadelle Petersberg und das Rathaus mit seiner Gemäldegalerie. Auch die Altstadt von Erfurt bietet Sehenswertes. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Nach einer Abendeinkehr ist die Rückkehr gegen 20.30 Uhr vorgesehen. Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Sportgelände in Ebelsbach. Interessenten melden sich bei Lisa Moser (Telefon 09522/5875) an. Dort gibt es Informationen. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, findet der Ausflug nicht statt, teilt die KAB mit. red