Ebelsbacher CSU stellt Gemeinderatsliste auf

Die Aufstellung der Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2020 steht im Mittelpunkt der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Ebelsbach am Samstag, 16. November. Bei der Veranstaltung stellen sich die Kandidaten vor und werden dann in geheimer Wahl nominiert. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthaus Zehendner in Gleisenau. gg